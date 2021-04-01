Rus muhalif Navalny açlık grevine başladı

Alexey Navalny’nin ekibi tarafından resmi Instagram sayfasında paylaşılan bir gönderide, Rus muhalifin hapishane yetkililerinin kendisine uygun tıbbi bakıma erişim sağlamayı reddetmesini protesto etmek için açlık grevine açlık grevine başladığı belirtildi.



Gönderide Navalny,’nin Vladimir bölgesindeki Pokrov'daki 2 numaralı ceza kolonisinin başkanına el yazısıyla yazdığı bir mektubun görüntüleri paylaşıldı.

"HÜKÜMLÜLERİN BAŞKA YOLU YOK"



Ayrıca mekrubunda hükümlülerin açlık grevinden başka bir yolu olmadığını savunan Navalny, “Kel, gözlüklü ve elindeki İncil ile yatan kim? Bu benim. Çünkü 3 hafta içinde sadece İncil alabildim. Doktor çağırma ve ilaç alma hakkım var. Fakat ne onu ne de diğer imkanı bana tanıyorlar. Sırtımdaki ağrı ayağıma indi. Peki ne yapmalı? Yasalara uyulması için açlık grevi ilan ettim. Bana doktor göndersinler. Aç yatıyorum, ancak hala iki bacağım var” ifadelerini kullandı.



UYKUSUZ BIRAKMA YOLUYLA İŞKENCE İDDİASI



Navalny'nin avukatlarından biri geçen hafta muhalif liderin yürüme kabiliyetini etkileyen akut sırt ağrısından muzdarip olduğunu ve durumunun "uykusuz bırakma yoluyla işkence" iddiasıyla daha da kötüleştiğini söyledi.



44 yaşındaki Navalny'nin sosyal medya üzerinden açlık grevine başladığını duyurmasının ardından birçok destekçisi, sosyal medya üzerinden muhalif lidere destek verdi. Ancak, konuya ilişkin olarak, Rusya Adalet Bakanlığı’ndan ve siyasetçilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



Öte yandan,, bir grup Rus doktor, kısa süre önce hapishane yetkililerinin Navalny'nin hapishane dışından bir doktor tarafından tedavi edilmesine izin vermesi çağrısında bulunan çevrimiçi bir imza kampanyası başlattı.



Rusya Fedaral Ceza Dairesi ise geçen hafta, Navalny'nin ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi bakımı aldığını ve diğer hükümlüler gibi tedavi gördüğünü öne sürdü.



NAVALNY'NİN TUTUKLANMA SÜRECİ



Navalny, Almanya'da olduğu sırada adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapse mahkum edilmişti.



20 Ağustos 2020’de Tomsk şehrinden Moskova’ya dönüşünde zehirlendiği iddiasıyla özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilen Navalny, burada tedavi görerek iyileşmişti.



“Putin’in talimatıyla Rus istihbaratı tarafından zehirlendiği” iddiasını öne süren Navalny, geçen hafta sonu Moskova’ya dönüşünde havalimanında pasaport kontrolünde iken gözaltına alınmıştı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ülkenin dört bir yanında Navalny'nin serbest bırakılması için protestolar düzenlenmişti.

İSTANBUL BOĞAZI'NDAN FACİADAN DÖNÜLDÜ