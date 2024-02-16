Rus muhalif Navalny cezaevinde hayatını kaybetti, Kremlin "Bilgimiz yok" dedi

Hapisteki Rus muhalefet lideri Aleksey Navalny'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Açıklama, Navalny'nin bulunduğu Yamalo-Nenets bölgesi cezaevi servisi tarafından yapıldı.



Reuters'ın aktardığına göre açıklama, cezaevi yönetiminden yapıldı.

Navalny, iki hafta kadar önce ilettiği mesada, Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto etmek için seçmenlerden öğlen saatlerinde oy kullanmalarını istemişti.



Telegram hesabından paylaşımda bulunan Navalny, Putin'e karşı oy kullanmanın yeterli olmadığını, zira bu seçimlerde ilk defa uygulanacak elektronik oylama sistemine hile karıştırılacağını öne sürmüştü.

KREMLİN: GEREKLİ ARAŞTIRMALARI CEZAEVİ YAPIYOR

Kremlin'den yapılan açıklamada ise "Navalny'nin ölüm nedeniyle ilgili bilgimiz yok. Gerekli araştırmaları cezaevi yapıyor" denildi.

NAVALNY'NİN YARDIMCISI: RUS MAKAMLARI İTİRAF ETTİ

Navalny'nin yardımcısı Leonid Volkov ise yaptığı açıklamada, "Rus makamları Aleksey Navalny'yi, hapishanede öldürdüklerine dair bir itiraf yayınladı. Bunu doğrulamak ya da doğru olmadığını kanıtlamak için herhangi bir yolumuz yok" ifadelerini kullandı.

Navanly'nin basın sekreteri ise sosyal medya paylaşımında, Rus muhalif liderin ölümünü doğrulayamadığını ifade etti.

Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Alexei Navalny'den bir süre haber alınamamış, geçen aralık ayında ise Rusya'nın kuzeyinde Kutup Bölgesi'ndeki bir hapishaneye nakledildiği duyurulmuştu.



Navalny ile görüşen avukatı, "Durumu iyi" demişti.

