Rus muhalif Navalny’nin sağlığı gittikçe kötüye gidiyor

Rus muhalif liderin yardımcısı Leonid Volkov, Alexei Navalny'nin sağlığının gittikçe kötüleştiğini açıkladı. Navalny’nın sırt ağrısı ve bacaklarındaki uyuşma nedeniyle ayağa kalkamadığını belirten Volkoy, liderin avukatlarıyla görüşmesine izin verilmediğini de ifade ederek, “Alexei Navalny'nin neden avukatlarından saklandığını anlamıyoruz. Hapishane yönetiminin Navalny’in hastaneye kaldırılmasını örtbas etmeye çalıştığından şüpheleniyoruz” dedi.

RUSYA AIHM KARARINA UYMAYI REDDETİ



Bununla birlikte Rusya, hapishanede güvenliği sağlanamadığı için, Navalny'nin serbest bırakılması yönünde bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uymayı reddetti.



Navalny’nin avukatları Olga Mikhailova ve Vadim Kobzev ise Rus muhalifin tutuklanmasından bu yana ilk kez avukatlarıyla planlanmış bir toplantıya katılamadığını açıkladı. Avukatlar, daha önce Navalny'nin kendisine sadece iki ibuprofen tableti veren bir hapishane doktoru tarafından tedavi edildiğini bildirdi.

RUSYA FEDERAL CEZAEVİ SERVİSİ: STABİL DURUMDA

Interfax haber ajansı ise, Rusya Federal Cezaevi Servisi yetkililerine dayandırdığı haberinde Navalny'nin sağlık durumunun stabil olduğunu ve endişenecek bir şey olmadığını öne sürdü.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR



Öte yandan, Rusya'nın dört bir yanında on binlerce insan, Navalny’nin gözaltına alınmasını protesto etti ve bu da muhalefet üzerinde kitlesel baskılara ve binlerce tutuklamaya yol açtı. Muhalefet, protestoları geçici olarak durdurma çağrısında bulundu, ancak 500 bin kişi Navalny'nin serbest bırakılması için çevrimiçi bir dilekçe imzalayana kadar protestoları sürdüreceğini söyledi. Çarşamba akşamı itibariyle imza kampanyasına yaklaşık 200 bin kişi kaydoldu.



Navalny'nin kıdemli yardımcılarının çoğu ve kardeşi Oleg, protestoları ihlal ettiği iddiasıyla ev hapsinde Volkov gibi diğerleri yurtdışında.



Rus muhalifi Instagram hesabından avukatlarının ziyareti sonrası 10* gün önce yapılan paylaşımda Navalny taradından gönderilen bir not paylaşılmış "İtiraf etmeliyim ki Rus cezaevi sistemi beni şaşırtmayı başardı. Moskova'ya yalnızca 100 km mesafede gerçek bir toplama kampı inşaa edildiği aklıma dahi gelmezdi" ifadeleri kullanılmıştı.



Navalny, Moskova'nın kuzeydoğusundaki Vladimir bölgesinde çok sıkı kontrolleriyle bilinen bir hapishanede tutuluyor.



NAVALNY'NİN TUTUKLANMA SÜRECİ



Navalny, Almanya'da olduğu sırada adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapse mahkum edilmişti.



20 Ağustos 2020’de Tomsk şehrinden Moskova’ya dönüşünde zehirlendiği iddiasıyla özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilen Navalny, burada tedavi görerek iyileşmişti.



“Putin’in talimatıyla Rus istihbaratı tarafından zehirlendiği” iddiasını öne süren Navalny, geçen hafta sonu Moskova’ya dönüşünde havalimanında pasaport kontrolünde iken gözaltına alınmıştı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ülkenin dört bir yanında Navalny'nin serbest bırakılması için protestolar düzenlenmişti.

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