Rus muhalif tarihi esir takasının ardından konuştu: "Öleceğime emindim"

Batı ve Rusya arasındaki tarihi esir takasında serbest kalan Rus muhalif Vladimir Kara-Murza, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu.



Zayıflığıyla dikkat çeken 42 yaşındaki siyasetçi, stres yüzünden kilo verdiğini söyleyerek, "Gerçeküstü bir durum, film izliyor gibiyim ama iyi bir film. Putin'in hapishanesinde kesinlikle öleceğimden emindim" ifadelerini kullandı.

BİR SİYASİ SUÇLUNUN ALDIĞI EN UZUN CEZA



Kara-Murza, Nisan 2022'den beri ailesini görmediğini ve nihayet onlara kavuşmanın kendisini çok mutlu ettiğini aktardı. Rus muhalif, iki yıllık ağır tutukluluk sürecinde çocuklarıyla sadece iki kez konuşmasına izin verildiğini kaydetti.



Kara-Murza, Ukrayna savaşına yönelik eleştirilerinden dolayı "vatana ihanet" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rusya'da bir siyasi mahkuma verilen en uzun hapis cezasını alan Kara-Murza, geçtiğimiz aylarda hapishanede ölen muhalif Aleksey Navalni'nin ardından Putin'in bir sonraki hedefi olarak görülüyordu.

"AKLINI YİTİRMEK ÇOK KOLAY"



Son 11 ayı tecritte geçirdiğini belirten Kara-Murza, "Aklını yitirmek çok kolay. Zaman ve mekan algını, işin aslı her şeyi kaybediyorsun. Hiçbir şey yapmayıp hiç kimseyle konuşmuyorsun ve hiçbir yere girmiyorsun. Günler böyle geçip gidiyor" diye konuştu.



2015 ve 2017 yıllarında iki kez zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Vladimir Kara-Murza, eylülde kendisini muayene eden bir hapishane doktorunun "En iyi ihtimalle 18 ay yaşarsın" dediğini aktardı.



ÖLDÜRÜLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ



Rus muhalif, gardiyanlar kendisini nakletmek üzere Omsk kentindeki hücresine girdiğinde öldürüleceğini düşündüğünü anlatıyor.



Kara-Murza, tutuklu bulunduğu ceza kolonisinde Navalni'nin ölümünün ardından sert açıklamalarda bulundu.



Kara-Murza, "Eğer ümitsizliğe boyun eğersek ve umutsuzluğa kapılırsak, onlara tam olarak istediklerini vermiş oluruz. Ölen yoldaşlarımıza karşı temel görevimiz, çalışmalarımızı eskisinden daha büyük bir özveriyle sürdürmektir" dedi.



İki kez komaya giren siyasetçinin doktorları, uygun tedavi olmazsa iki yıl içinde ölebileceğini söylüyordu.



TARİHİ ESİR TAKASI



ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus'taki cezaevlerinde tutulan 26 kişinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) aracılığıyla karşılıklı değişimini içeren takas operasyonu 1 Ağustos'ta tamamlanmıştı.



Operasyon kapsamında Rusya hapishanelerinde tutulan 16 kişi serbest bırakılmış, Batı ülkelerindeki cezaevlerinde yatan 8 kişi de Rusya'ya geri gönderilmişti.



Takas edilenler arasında Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gershkovich, eski ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin, insan hakları savunucusu Oleg Orlov ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) subayı Vadim Krasikov gibi isimler yer alıyor.