Rus muhalife rekor ceza: Kara-Murza'nın itirazı reddedildi

Rusya Yüksek Mahkemesi, Ukrayna savaşını eleştirdiği için "vatana ihanet" dahil farklı suçlamalardan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza’nın itirazını reddederek hapis cezasını onadı. Kara-Murza’nın cezası, Rusya'da bir muhalife verilen en uzun hapis cezası oldu.

Rus muhalife rekor ceza: Kara-Murza'nın itirazı reddedildi

'da Yüksek Mahkeme, savaş karşıtı muhalif politikacı Vladimir Kara-Murza'nın 25 yıllık hapis cezasına yaptığı itirazı karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, "vatana ihanet, Rus ordusu hakkında yanlış bilgi yaymak ve istenmeyen bir örgüte üye olmak" suçlamalarından hapse mahkum edilen Kara-Murza'nın itirazını reddederek 25 yıl cezasını onadı.

Kara-Murza’nın cezası, Rusya'da bir muhalife verilen en uzun hapis cezası oldu.

Rusya'da neler oluyor? Putin'den Belousov kararı

Rusya'da neler oluyor? Putin'den Belousov kararı

Haberi Görüntüle

KARA-MURZA, PUTIN'İN YENİ HEDEFİ Mİ?

Kara-Murza, 11 Nisan 2022'de ABD Merkezli basın kuruluşu MSNBC televizyon kanalının yayınına katılmış, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna operasyonları sırasında Rus kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini ifade etmişti.

Yayın sırasında tehlike altında olduğunu ifade eden Kara-Murza, savaşa karşı olan duruşu hakkında, "Olmam gereken nokta burası" demişti.

25 YIL HAPSİ İSTENDİ

Kara-Murza, yayının ardından 12 Nisan 2022'de Moskova’da gözaltına alınarak tutuklanmış, Nisan 2023'te çıkarıldığı mahkeme tarafından "vatana ihanet, Rus ordusu hakkında yanlış bilgi yaymak ve istenmeyen bir örgüte üye olmak" suçlamalarından 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muhalif politikacı kararı temyize taşımış, Temyiz Mahkemesi de 31 Temmuz 2023'te itirazı reddetmişti. Bunun üzere Kara-Murza’nın avukatları Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunmuştu.

Gürcistan'da "yabancı ajan" krizi: Milletvekilleri arasında arbede çıktı

Gürcistan'da "yabancı ajan" krizi: Milletvekilleri arasında arbede çıktı

Haberi Görüntüle

İKİ KEZ ZEHİRLENDİ

Kara-Murza mayıs 2015 ve şubat 2017'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

Putin karşıtlığıyla bilinen Kara-Murza, öldürülen Rus politikacı Boris Nemtsov ile Şubat ayında cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni’ye verdiği desteklerle de tanınıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

ABD'den Gazze için kaos uyarısı

ABD'den Gazze için kaos uyarısı

Netanyahu onayladı: Filistinlilerin yerine yabancı işçiler getirilecek

Netanyahu onayladı: Filistinlilerin yerine yabancı işçiler getirilecek

ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek yardım paketi

ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek yardım paketi

Gambiyalı eski bakana 20 yıl hapis cezası

Gambiyalı eski bakana 20 yıl hapis cezası

Afganistan'da helikopter kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Afganistan'da helikopter kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Rusya Harkov'da ilerliyor: "2 yerleşim yerini kontrol altına aldık"

Rusya Harkov'da ilerliyor: "2 yerleşim yerini kontrol altına aldık"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...