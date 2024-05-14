Rus muhalife rekor ceza: Kara-Murza'nın itirazı reddedildi

Rusya'da Yüksek Mahkeme, savaş karşıtı muhalif politikacı Vladimir Kara-Murza'nın 25 yıllık hapis cezasına yaptığı itirazı karara bağladı.



Yüksek Mahkeme, "vatana ihanet, Rus ordusu hakkında yanlış bilgi yaymak ve istenmeyen bir örgüte üye olmak" suçlamalarından hapse mahkum edilen Kara-Murza'nın itirazını reddederek 25 yıl cezasını onadı.



Kara-Murza’nın cezası, Rusya'da bir muhalife verilen en uzun hapis cezası oldu.



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KARA-MURZA, PUTIN'İN YENİ HEDEFİ Mİ?



Kara-Murza, 11 Nisan 2022'de ABD Merkezli basın kuruluşu MSNBC televizyon kanalının yayınına katılmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna operasyonları sırasında Rus kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini ifade etmişti.



Yayın sırasında tehlike altında olduğunu ifade eden Kara-Murza, savaşa karşı olan duruşu hakkında, "Olmam gereken nokta burası" demişti.



25 YIL HAPSİ İSTENDİ



Kara-Murza, yayının ardından 12 Nisan 2022'de Moskova’da gözaltına alınarak tutuklanmış, Nisan 2023'te çıkarıldığı mahkeme tarafından "vatana ihanet, Rus ordusu hakkında yanlış bilgi yaymak ve istenmeyen bir örgüte üye olmak" suçlamalarından 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Muhalif politikacı kararı temyize taşımış, Temyiz Mahkemesi de 31 Temmuz 2023'te itirazı reddetmişti. Bunun üzere Kara-Murza’nın avukatları Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunmuştu.



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İKİ KEZ ZEHİRLENDİ



Kara-Murza mayıs 2015 ve şubat 2017'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu olmuştu.



Putin karşıtlığıyla bilinen Kara-Murza, öldürülen Rus politikacı Boris Nemtsov ile Şubat ayında cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni’ye verdiği desteklerle de tanınıyor.