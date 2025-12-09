Rus nakliye uçağı havada parçalandı, su deposuna düştü

Rusya'nın An-22 Antey askeri nakliye uçağının düştüğü açıklandı.

Rus basınından Kommerstant'ta yer alan habere göre Sovyet ve daha sonra Rus havacılık endüstrisinin emektar uçağının teknik bir arıza nedeniyle düştüğüne inanılıyor.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, An-22 uçağı havada aniden parçalanmaya başladı ve gövdesinin parçaları Ivankovo ​​köyü yakınlarındaki Uvodskoye Rezervuarı'na düştü.

UÇAKTAKİ YEDİ KİŞİ ÖLDÜ

Kommersant kaynakları, uçuşun rutin bakımın ardından gerçekleştirildiğini, uçağın 50 yılı aşkın süredir hizmette olduğunu ve büyük olasılıkla teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü bildirdi. Uçakta beşi mürettebat, ikisi yolcu olmak üzere yedi yolcu bulunuyordu. Yedi kişinin tamamı hayatını kaybetti.

Dalgıçların, cesetleri ve Antey'in uçuş kayıtlarını çıkaracağı bildirildi.

Bu arada, Savunma Bakanlığı'na bağlı Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, olağanüstü halin koşullarını araştırmak üzere bir komisyon kurdu ve askeri soruşturma organları ceza davası açtı. Soruşturmacılar, kaza mahallini inceleyerek uçağın işletimi ve onarımına ilişkin belgelere ve analize gönderilecek yakıt örneklerine el koyuyor.

ONARIMDAN SONRA TEST UÇUŞUNA ÇIKMIŞTI

Düşen uçağın Rusya'da hizmette olan son An-22 uçağı olduğu bildirildi. 2024 yılında hizmet dışı bırakılan serinin,, 50 yıldan uzun süredir hizmette olduğu kaydedildi.

Savunma Bakanlığı'na göre, düşen uçak onarımdan sonra test uçuşu yapıyordu. An-22, dünyanın en büyük turboprop (arkasında çalışan bir turbojet motorundan aldığı güçle pervaneyi çeviren motor türü) uçağı olarak biliniyor.