Rus nükleer buzkıranı Leningrad suya indirildi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Proje 22220 kapsamında üretilen beşinci seri evrensel nükleer buzkıranı Leningrad'ın suya indirildiğini açıkladı.

PUTİN DE AÇILIŞA KATILDI

Putin, Leningrad buzkıranının kızağa yerleştirilmesi için yapılan törenin açılışını yaptı.

Proye ilişkin açıklamalar yapan Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Kuzey Deniz Rotası'nın daha da gelişmesinin, Kuzey Kutbu'nda gemi inşasının genişletilmesini zorunlu hale getirdiğini söyledi.

"STRATEJİK AÇIDAN ÖNEMLİ"

Likhachev, yakın gelecekte çok sayıda buz sınıfı kargo gemisine ihtiyaç duyulacağına dikkat çekerken, Kuzey Kutbu'nda gemi inşasının Rusya için stratejik açıdan önemli olduğunu ifade etti.

Nükleer enerjiyle çalışan Leningrad buzkıranı, yeni nesil reaktör tesisi RITM-200 ile donatıldı.

Evrensel nükleer buzkıran Arktika 2020 yılında, birinci seri evrensel nükleer buzkıran Sibir 2021 yılında ve ikinci seri evrensel nükleer buzkıran Ural 2022 yılında hizmete alındı.

Üçüncü evrensel buzkıran Yakutia'nın ise Aralık 2024'te hizmete girmesi planlanıyor.