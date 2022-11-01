Rus oligark Ukrayna savaşı nedeniyle Rus vatandaşlığından çıktı (Oleg Tinkov kimdir?)

Rus milyarder Oleg Tinkov, Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline karşı çıkarak Rus vatandaşlığından öıkacağını söyledi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Tinkov, "Rus vatandaşlığımdan çıkma kararı aldım. Barışçıl komşularıyla savaş başlatan ve her gün masum insanları öldüren faşist bir ülkeyle ilişkilendirilemem ve ilişkilendirilmeyeceğim. Umarım önde gelen Rus iş insanları beni takip eder, bu da Putin'in rejimini ve ekonomisini zayıflatır ve onu yenilgiye uğratır. Putin'in Rusya'sından nefret ediyorum ama savaşa açıkça karşı çıkan tüm Rusları seviyorum" açıklamasını yaptı.

OLEG TİNKOV KİMDİR?

25 Aralık 1967 yılında doğan Oleg Yuryevich Tinkov, Rusya doğumlu bir Kıbrıslı girişimci ve iş insanıdır. Tinkov, Technoshock ev aletleri mağazaları, Daria dondurulmuş gıda fabrikaları ve Tinkoff restoranları ağının kurucusudur. 65 yaşındaki milyarderin, daha az bilinen projeleri arasında, müzik mağazası Music Shock ile Kirpichi ve Leningrad gruplarının ilk albümlerini yayınlayan plak şirketi Shock Records yer alıyor.



Bloomberg Milyarderler Endeksi, Kasım 2021'de Tinkov’un net servetini 8,2 milyar dolar olarak tahmin etti.

Bununla birlikte Tinkov, 2015 yılına kadar Tinkoff Bank yönetim kurulunun başkanı olarak görev yaptı. Banka 2007 yılında kuruldu ve 1 Aralık 2016 itibariyle, Rus bankaları arasında 33. sırada yer aldı.



Tinkov, Eylül 2019'da ABD’deki bir mahkeme tarafından kasıtlı olarak sahte vergi beyannameleri vermek ve ABD vatandaşlığından çıkarken 240 milyon doların üzerinde vergi kaçırmaya çalışmak ile suçlandı. Tinkov, Şubat 2020'de Londra'da tutuklandı ancak seyahat edemeyecek kadar rahatsız olmasına neden olan yeni bir lösemi teşhisine dayanarak iade kararı ile mücadele etti. Rus oligark, sonunda suçunu kabul etti ve ödenmemiş vergiler, para cezaları ve dolandırıcılık nedeniyle, bir yıl denetimli salıvermenin yanı sıra 508 milyon doların üzerinde para cezası ödemeye mahkum edildi.



2019 yılında Tinkov'a lösemi teşhisi kondu. Oligarkın 2021'deki ameliyattan sonra komplikasyonları devam etti ve hayatta kalma şansının sadece yüzde 40 olduğu tahmin ediliyordu. 2022'de kanseri durağan döneme girdi. Teşhisten sonra Tinkov, işletmelerindeki yönetici pozisyonlarından ayrıldı.



Bloomberg Milyarderler Endeksi, Kasım 2021'de Tinkov’un net servetini 8,2 milyar dolar olarak tahmin etti. Tinkov, bu yıl Putin’,Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini kamuoyu önünde eleştirdikten sonra, yetkililerinin Tinkoff Bank'ı kamulaştırmayla tehdit ettiğini belirterek bankadaki yüzde 35'lik hissesini sattı.