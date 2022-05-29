Rus oligarklar yatlarını görünmez yaptı

Dünya genelinde Rus oligarklara ait en az 13 süper yata el konuldu



El konulan yatların değerinin 2,5 milyar dolara yakın olduğu belirtiliyor.



Rus oligarklara ait süper yatlara bir bir el konulurken pek çoğu yatlarını kaçırmanın peşine düştü



İngiliz basını bazı süper yatların otomatik tanımlama sistemlerini kapattığını böylece okyanus trafiği izleme sistemlerinde yerlerinin belirlenemediğini yazdı



Habere göre bu yatlardan bazıları Oleg Deripaska'ya ait 72 metrelik "Clio", Vagit Alekperov'a ait 70 metrelik "Galaktika Süpernova" ve Viktor Raşnikov'a ait "Ocean Victory"



Yatlarda görevli isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi kendilerine otomatik tanımlama sistemlerini kapatma talimatı verildiğini, ve bu talimatla sistemi yerinden söktüklerini söyledi



Denizcilik kuralları gereği otomatik tanımlama sisteminin hareket halinde ya da limanda demirlemiş, 300 gros tonun üzerindeki her gemide bulunması ve açık olması gerekiyor



Denizlerde şu an için 63 milyar dolar değerinde 9300 süper yat bulunuyor.a



Bu filonun yaklaşık yüzde 10'unun ise Ruslara ait olduğu belirtiliyor