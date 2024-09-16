Rus ordusu, 180 bin asker daha alacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki asker sayısını yaklaşık 180 bin kişi daha artırarak toplam askeri personel sayısını 2 milyon 389 binin üstüne çıkaran kararname imzaladı.

Rus ordusu, 180 bin asker daha alacak
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Devlet Başkanı , Rus ordusundaki asker sayısını yaklaşık 180 bin kişi daha artırmaya karar verdi.

Putin'in imzaladığı ve Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 500 bini asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısı 2 milyon 389 bin 130 kişi olarak belirlendi.

Söz konusu karar 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Putin, Aralık 2023'te imzaladığı kararnameyle Rus ordusundaki personel sayısını 1 milyon 320 bini asker olmak üzere 2 milyon 209 bin 130'a çıkarmıştı.

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