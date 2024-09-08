Rus ordusu Donetsk'te bir kenti ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşa ilişkin güncel bilgilendirme yaptı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novogrodovka kentini kurtardı" denildi.



Son 24 saatte 127 bölgede insansız hava araçları (İHA) üretim ve montaj atölyeleri, Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktaların bombalandığı da ifade edildi ve Ukrayna'ya ait 23 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.



"Askeri operasyonun" başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 642 uçak, 283 helikopter, 31 bin 121 İHA, 579 hava savunma füze sistemi, 17 bin 961 tank ve zırhlı araç, 1447 çok namlulu roketatar, 14 bin 295 obüs ve havan topu ile 25 bin 795 özel askeri aracın imha edildiği bilgisi de bakanlığın açıklamasında yer aldı.



Öte yandan Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 11 bin 220 askerini, 87 tankını, 42 piyade savaş aracını, 74 zırhlı personel taşıyıcısını ve 624 zırhlı aracını kaybettiği bildirildi.

