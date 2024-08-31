Rus ordusu Donetsk'te ilerlemeye devam ediyor

Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Kirove yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Donetsk, Kiev ve Batı'nın yasadışı kabul ederek reddettiği ve Ukrayna'nın güç kullanarak geri çevirmeye yemin ettiği bir işgal altında.

Rus ordusu Donetsk'te ilerlemeye devam ediyor

Savunma Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin 'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Kirove yerleşiminde kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.

Donetsk, Rusya'nın tamamını kontrol etmese de ilhak ettiğini söylediği dört Ukrayna bölgesinden biri. Donetsk, Kiev ve Batı'nın yasadışı kabul ederek reddettiği ve Ukrayna'nın güç kullanarak geri çevirmeye yemin ettiği bir işgal altında.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Kursk'a yönelik başlattığı sürpriz sınır ötesi saldırının ardından Rus güçleri de Donetsk bölgesinde giderek artan kazanımlar elde ediyor.

SINIRDA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİYOR

Sınır hattında çatışmalar şiddetlenirken, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş etkisini artırmaya devam ediyor.

Ukrayna’nın Rusya’nın sınırdaki Belgorod bölgesine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Rusya'nın, Harkov kentinde ise 12 katlı bir apartmana ve çocuk parkına güdümlü bomba ile düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 77 kişi de yaralandı.

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