Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor: Bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Kalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı. Rus ordusu, Donetsk bölgesinde 1 Eylül'den bu yana 8 yerleşim birimini kontrol altına aldı.

Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor: Bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ordunun 'daki eylemleriyle ilgili bilgi yer aldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kalinovo yerleşim birimini kurtardı" ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte 139 bölgede roket parçaları ve insansız hava araçları (İHA) üretim atölyeleri, yabancı yapımı topçu depoları, askeri havaalanı altyapısı ile Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktaların bombalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 642 uçak, 283 helikopter, 31 bin 98 İHA, 578 hava savunma füze sistemi, 17 bin 953 tank ve zırhlı araç, 1447 çok namlulu roketatar, 14 bin 226 obüs ve havan topu ile 25 bin 766 özel askeri araç imha edildi."

Rus ordusu, Donetsk bölgesinde 1 Eylül'den bu yana 8 yerleşim birimini kontrol altına aldı.

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