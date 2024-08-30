Rus ordusu Harkov'u vurdu: Biri çocuk 5 ölü, 40 yaralı

Rus güçleri bugün Ukrayna'nın Harkov şehrine güdümlü füzelerle saldırı düzenledi. Saldırıda biri çocuk olmak üzere en az 5 kişi öldü, 40 kişi ise yaralandı.



Rus saldırısı şehrin Industrialnyi semtindeki 12 katlı bir konut binasını vurdu ve yangına neden oldu.



Terekhov, Harkov'un Nemyshlianskyi semtinde de saldırı düzenlendiğini ve oyun alanında bir çocuğun öldürüldüğünü söyledi.

