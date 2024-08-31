Rus ordusu Harkov'u vurdu: Biri çocuk 7 ölü, 77 yaralı

Rus güçleri tarafından Ukrayna'nın Harkov şehrine düzenlenen hava saldırısında biri çocuk en az 7 kişi öldü, 77 kişi ise yaralandı. Saldırıların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bir kez daha Batı silahlarının Rus topraklarında kullanılmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Rus ordusu Harkov'u vurdu: Biri çocuk 7 ölü, 77 yaralı

Rus güçleri bugün 'nın Harkov şehrine güdümlü füzelerle saldırı düzenledi. Saldırıda biri çocuk olmak üzere en az 7 kişi öldü, 77 kişi ise yaralandı. Ölen çocuğun 14 yaşında bir kız çocuğu olduğu aktarıldı.

Rus saldırısı şehrin Industrialnyi semtindeki 12 katlı bir konut binasını vurdu ve yangına neden oldu.

Terekhov, Harkov'un Nemyshlianskyi semtinde de saldırı düzenlendiğini ve oyun alanında bir çocuğun öldürüldüğünü söyledi.

Rus ordusu Harkov'u vurdu: Biri çocuk 7 ölü, 77 yaralı - 1

ZELENSKİ'DEN BATI SİLAHLARI ÇAĞRISI

Saldırıların ardından Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, müttefiklerine, Ukrayna'nın Batı'dan sağlanan silahlarla Rus topraklarındaki askeri hava üslerini vurmasına izin vermeleri çağrısında bulundu.

Ukraynalı lider, "Bu terörü durdurmak için ortaklarımızla güçlü kararlar almamız gerekiyor. Bu kesinlikle adil bir ihtiyaç. Ve Ukrayna'nın savunmasını sınırlamak için hiçbir mantıklı sebep yok" açıklamasında bulundu.

Rus güçlerinin mayıs ayında bölgenin kuzey kesiminde yeni bir sınır ötesi saldırı başlatmasının ardından Harkov Oblast'taki nüfus merkezlerine yönelik saldırılar yoğunlaştı.

Ukrayna birlikleri saldırıyı durdurmuş olsa da sınırın hemen ötesinde yerleşim birimlerini elinde tutmaya devam ediyor.

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