Rus ordusu ilerliyor: Ukrayna, stratejik kasabadan çekilecek mi?

Ukrayna ordusu, son altı aydır Rus birliklerinin Donetsk bölgesinin geri kalanına ulaşmak için bir rota sunan tampon bölgeye ilerlemesini engelliyor.



Amerikan gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Ukrayna'nın stratejik öneme sahip kasabanın kontrolünü Ruslara bırakmamak için yoğun mücadele verdiğini yazıyor.



Moskova güçleri bu hafta Chasiv Yar'ın doğusunda iki noktadan saldırıya geçerek ilerleme kaydetti. Bununla birlikte Rus askerleri, son dönemde Chasiv Yar civarındaki köyleri de tek tek ele geçirdi.

RUS ORDUSU KÖY KÖT İLERLİYOR



Rus güçleri, asker ve moral kaybına rağmen, Kremlin tarafından kendisine ait ilan edilen bölgenin tamamını istila etmek için köy köy ilerleyerek Ukrayna'nın doğu sınırını aşındırıyor.



Rusya ordusu bu stratejik kasabayı ele geçirirse Donetsk Oblastı'nın geri kalanına rahatça erişebileceği önemli bir nokta kazanmış olacak.

"TEK BİR HATA YETER"



WSJ'nin görüştüğü Ukraynalı asker Kasyanenko, "Tek bir hata bile Chasiv Yar'ın birkaç gün içinde düşmesine neden olabilir." diye konuştu. Savunma hattının bazı noktalarında Rus askerlerinin, Ukraynalı birliklerin 10 metre kadar yakınına ilerlediği belirtiliyor.



Kasyanenko'nun bölüğü, savunma sırasında 30 askerini kaybetti. Bu da bölükteki toplam asker sayısının yaklaşık dörtte birinin kayıp veirldiğini gösteriyor. Diğer birliklerden destek için gelen 70 asker de çatışmalarda hayatını kaybetti.



Chasiv Yar, Ukrayna savaşının en kanlı çatışmalarının yaşandığı Bahmut'un yakınında yer alıyor.

