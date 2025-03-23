Rus ordusu Kiev'i vurdu: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne (DSNS) ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece Kiev'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi.



Saldırının başkentin farklı bölgelerine yapıldığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.



Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sonucu 27 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.



Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların gece boyunca insansız hava araçlarıyla (İHA) Kiev'e saldırı düzenlediğini ifade etti.