Rus ordusu Kursk'ta "zorunlu askerler" yüzünden mi kaybediyor?

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Kursk'ta zorunlu askerlerin görevlendirilmesinin, Rusya Devlet Başkanı Putin için "içeride bir zayıflık" anlamına geldiğini öne sürdü. Savaşın başlangıcında Putin, zorunlu askerlik görevini yapmak üzere askere alınanların çatışmalarda kullanılmayacağı sözünü vermişti. Kursk'ta Ukrayna güçlerine esir düşen 600 askerin büyük çoğunluğunun ise zorunlu askerlik hizmetini gerçekleştiren genç ve deneyimsiz askerler olduğu düşünülüyor.

Rus ordusu Kursk'ta "zorunlu askerler" yüzünden mi kaybediyor?
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ordusu, ağustos ayının başında 'nın Kursk bölgesine geniş çaplı bir sınır ötesi hareket başlattı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski, harekat başlangıcından bu yana yaklaşık 600 Rus askerini esir aldığını açıkladı. Bu savaş esirlerinin çoğunun zorunlu askerlik hizmeti yapanlar olduğuna inanılıyor.

Bu esirler zorunlu bir yıllık askerlik hizmetinde gerçek bir savaş görmeyeceklerini düşünen genç ve nispeten deneyimsiz askerler.

Bu askerler kesinlikle Rus topraklarında çatışma görmeyi beklemiyordu. Ancak analistler şu anda Kursk bölgesindeki savunma gücünün çoğunu oluşturduklarına inanıyor.

PUTİN SÖZÜNÜ TUTMADI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının başlangıcında, Devlet Başkanı Vladimir Putin, zorunlu askerlerin çatışmalarda kullanılmayacağına dair söz vermişti.

Ancak genç askerlerin öldüğü ya da cepheye gönderildiği yönündeki ailelerin öfkesini artırıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta sınırı geçmesinden bu yana ilk esir takası kapsamında geçen hafta serbest bırakılan 115 askerin Kursk'ta yakalandığını bildirdi.

"TERÖRLE MÜCADELE DURUMU"

Rus sivil toplum kuruluşu Get Lost, zorunlu askerlik ve savaştan kaçmaya çalışanları destekliyor.

Kuruluş, Kursk saldırısının başlangıcından beri sınır bölgesinden yüzlerce kişinin yardım için kendileriyle temasa geçtiğini söylüyor.

Get Lost'tan Ivan Chuvilyaev, "İşte bu nedenle terörle mücadele operasyon rejimi ya da Putin'in deyimiyle 'terörle mücadele durumu' ilan edildi. Çünkü bu rejim, ilan edildiği bölgelerde zorunlu görev yapan askerlerin kullanılmasına izin veriyor" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DA ZORUNLU ASKERLİK

Rusya'da bir sonraki zorunlu askerlik 1 Ekim'de başlıyor. Yasada, yeni askere alınanların "terörle mücadele operasyonuna" katılabilmeleri için dört ay görev yapmış ve bir askeri hizmet uzmanlığı edinmiş olmaları gerektiği belirtiliyor.

Bu da bir ay içinde askere alınacakların Şubat 2025'ten önce hiçbir yere gönderilmemesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak Kursk'taki askerlerde olduğu gibi, ilk çatışmalarını bundan daha erken görmeleri mümkün.

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