Rus ordusu, Ukrayna mevzilerine saldırırken ABD bayrağı taşıdı

Rus güçleri, Ukrayna’daki saldırılarda Amerikan bayrağı taşıyan bir zırhlı araçla görüntülendi.

Rus medyasında dolaşıma giren görüntülerde, Rus askerlerinin ele geçirdikleri Amerikan yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcıyla cepheye girdiği ve hem Rus hem de ABD bayrakları açtığı görüldü.

"MAKSİMUM KÜSTAHLIK"

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, görüntüleri “Ruslar ABD sembollerini kendi terör ve saldırganlık savaşlarında kullanıyor. Bu maksimum küstahlık" ifadeleriyle yorumladı.

Videonun Zaporijya bölgesinde çekildiği iddia edilse de, tam olarak nerede kaydedildiği teyit edilmedi.