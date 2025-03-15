Rus ordusu Ukrayna'nın enerji altyapısını vurdu

Ukrayna enerji şirketi DTEK, Rusya'nın gece boyunca Dnipro ve Odesa'daki enerji tesislerine “büyük bir saldırı” düzenlediğini açıkladı.



El Cezire'nin bildirdiğine göre saldırılar önemli hasara yol açtı ve her iki bölgede de elektrik kesintilerine neden oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, “Bölge sakinlerine yeniden elektrik sağlamak için çok çalışıyoruz” denildi.



Moskova, ordunun silah üretimini engellemek amacıyla üç yıldır süren savaşta birçok kez Ukrayna'nın elektrik santrallerini vurdu.