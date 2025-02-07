Rus ordusunda gizemli ölümler: "Albaylar pencereden düşüyor"

Rus lider Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya tam ölçekli bir işgal başlatmasından bu yana iş insanları da dahil olmak üzere önde gelen Rus figürlerini içeren bir dizi gizemli ölüm yaşandı. Birçoğu pencereden düştükten sonra öldü.



Rusya'nın Karelya Cumhuriyeti'ndeki Federal Antimonopoly Servisi'nin (FAS) bölge şubesinin başkanı olan 56 yaşındaki Artur Pryakhin, 4 Şubat'ta öğle saatlerinde bir ofis binasının beşinci katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

İNTİHAR NOTU BIRAKTI



Yerel yetkililer, adamın ofisine bıraktığı intihar notunda eşinden özür dilediğini, sevdiklerinden af ​​dilediğini ve ölümünden dolayı kimseyi suçlamamaları gerektiğini söylediğini belirtti.



Rusya Soruşturma Komitesi kimliğini doğruladı ve ölümünün intihar olduğuna karar verdi. Kolluk kuvvetleri ölümünün koşullarını araştırıyor.

"PENCEREDEN DÜŞTÜĞÜNÜ HATIRLAMIYOR"



Aynı gün, Moskova'da Rusya Soruşturma Komitesi Adli Tıp Merkezi başkanı ofis binasının dördüncü katındaki bir pencereden atladı. Albay Aleksey Zubkov hayatta kaldı ve ciddi yaralanmadan kurtulduktan sonra bilinci açık bulundu.



Banyoya gittiğini iddia etti ancak pencereden düştüğünü hatırlamıyordu. Zubkov hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Son yıllarda önemli yetkililerin pencereden düşmesiyle sonuçlanan çok sayıda olay yaşandı.