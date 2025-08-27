Rus ordusunda HIV ve hepatit patlaması: "Vakalar 20 kat arttı"

Rus askerler arasında HIV ve hepatit vakalarının sayısı artıyor.

Kyiv Independent'e göre bunun nedeni, Moskova'nın kasıtlı olarak bu hastaları askere alması.

Carnegie Politika'nın raporuna göre, Rus silahlı kuvvetlerinde tespit edilen HIV vakalarının sayısı, savaşın başlangıcına kıyasla 2022 sonunda 13 kat, 2023 sonunda ise 20 kat arttı.

Bunda birkaç faktör rol oynuyor: Yaralı askerlere yapılan kan nakilleri, sahra hastanelerinde şırıngaların tekrar kullanılması ve askerlerin uyuşturucu kullanımı ve korunmasız cinsel ilişkiye girmesi.

"SAĞLIK DURUMLARINDAN HABERDAR DEĞİLLER"

Rusya yasalarına göre, HIV, tüberküloz veya hepatit C ile yaşayan kişiler askerlik hizmetinden muaf tutulmalı. Ancak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana bağımsız Rus medyası, HIV pozitif bireylerin, askeri yetkililerin sağlık durumlarından haberdar olmamaları veya umursamamaları nedeniyle askere alınma bildirimleri almaya devam ettiklerini belirtti.

"KİMSE ONLARI TEDAVİ ETMEYİ PLANLAMIYOR"

Kyiv Independent'e göre askeri kadroları doldurmak için Rusya, bulaşıcı hastalıkları olan mahkumları ve askere alınmaktan kaçma imkânı olmayan Rus işgali altındaki bölgelerin sakinlerini de askere alıyor.

Sürgünde yaşayan Rus gazeteci ve Russia Behind Bars adlı STK'nın kurucusu Olga Romanova, Rusya'da fiilen resmi bir seferberlik süreci olmadığını, bunun yerine “herkesin askere alındığını” dile getirdi.

Romanova, Kyiv Independent'a şunları söyledi: “Temelde herkesi ayrım gözetmeksizin alıyorlar. Çünkü bu resmi olmayan bir şekilde onaylanmış, çünkü kimse onları tedavi etmeyi planlamıyor.“Orada öldürülmeleri herkes için daha kolaydır kimse farkı anlamaz.”

BİLEKLİKLERLE İŞARETLENDİLER

HIV pozitif Rus mahkumların askere alınmasının ilk olarak 2022 yılında, o dönem Wagner Grubu militan oluşumunun başkanı olan Yevgeni Prigojin'in liderliğinde gerçekleştirildiği bildirildi.

HIV veya hepatit hastası mahkumlar, sırasıyla kırmızı veya beyaz bilekliklerle işaretlendi. Bazıları Ukrayna ordusu tarafından yakalandı.

Romanova, savaşın dördüncü yılında, Rus hapishanelerinden askere alımların artmaya devam ettiğini söyledi.

Ona göre, mahkumlara askere yazılmaları için ayda 200 bin ruble (yaklaşık 2 bin 500 dolar) vaat ediliyor. Romanova, "Bu onlar için büyük bir meblağ ancak tıbbi bakım veya tedaviye erişimleri yok. Bu ödemeler de sıklıkla gecikiyor veya tamamen kesiliyor" dedi.

"HEPATİTLİ HASTALARDAN SALDIRI BİRİMLERİ KURULDU"

Çoğu durumda, hapishane doktorlarının, mahkumların savaş alanına gönderileceğine inanarak onlara tedavi uygulamadığı belirtildi. 2024 sonbaharında, Ukrayna askeri istihbaratı (HUR), Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta kullanmak üzere hepatit B ve C hastalarından oluşan saldırı birimleri kurduğunu bildirdi.

Romanova'nın ihtiyatlı tahminine göre, Rusya üç yıllık savaş boyunca en az 250 bin mahkumu askere aldı ve bunların yüzde 40'ı HIV, tüberküloz veya hepatit gibi ciddi hastalıklardan muzdarip.

HIV/AIDS ile yaşayan insanları savunan ve destekleyen Ukrayna'daki kar amacı gütmeyen kuruluş 100% Life'ın hukuk danışmanı Iryna Yakovets, Kyiv Independent'e şunları söyledi: Aslında, onlar savaşta kurban olarak ve bir silah olarak kullanılıyorlar.Yani, tam da HIV pozitif oldukları ve Rusya'nın görüşüne göre insan olarak hiçbir değerleri olmadığı için savaşa gönderildiler.”

