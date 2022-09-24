Rus ordusunda lojistikten sorumlu bakan yardımcısı görevden alındı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bulgakov’un başka bir göreve atanması nedeniyle Rusya Savunma Bakan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.



Açıklamada, Bulgakov’un yerine Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev’in atandığı belirtildi.



Diğer taraftan, Rusya’nın kısmi seferberlik ilanından sonra gözler yeniden Ukrayna topraklarındaki savaşta tarafların pozisyonlarına çevrildi. Rus ve Ukrayna güçleri arasında 7 aydır süren savaş Harkiv, Donetsk ve Herson bölgelerinde kilitlenmiş durumda bulunuyor.

Grafikte Ukrayna'nın kotrolü geri aldığı yerler ile Rusya'nın elindeki bölgeler görülüyor.

300'DEN FAZLA YERLEŞİM YERİNİN KONTROLÜ UKRAYNA'YA GEÇMİŞTİ



Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'nın silahlanması, NATO'nun sınırlarına yaklaşacağı gerekçeleriyle başlattığı savaşta, son bir ayda dengelerin değiştiği görüldü.



Ukrayna, Avrupa ve ABD’nin silah desteğiyle 29 Ağustos’ta Herson’u kurtarmak için karşı saldırı başlattı. Kısa sürede Rusların elindeki bazı köylere Ukrayna bayrağı çekildi.



Ukrayna ordusu, eylülün ilk günü bu kez ülkenin ikinci büyük şehri Harkiv’de saldırı düzenine geçtiğini duyurdu.



Herson bölgesinin aksine Ukrayna güçleri, Harkiv bölgesinde hızlı ilerleme kaydetti. Burada başlatılan karşı saldırıda yaklaşık bir haftada 300’den fazla yerleşim biriminin kontrolü yeniden Ukrayna’ya geçti.