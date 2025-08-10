Rus ordusunda savaşırken öldü: Putin'den CIA yetkilisinin oğluna madalya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da Rusya saflarında savaşırken ölen 21 yaşındaki Michael Gloss’un annesi olan üst düzey CIA yöneticisine verilmek üzere, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisine "Lenin Nişanı" takdim etti.

Putin, Moskova’ya Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik plan görüşmeleri için gelen Steve Witkoff’a madalyayı teslim etti. Gloss’un annesi Juliane Gallina, CIA’nin dijital inovasyondan sorumlu başkan yardımcısı.



Gloss, 2023 sonbaharında Rus ordusuna katılmış, sosyal medyada Moskova’dan paylaşımlar yaparak Ukrayna savaşında Rusya’ya destek verdiğini açıklamıştı. Gloss'un daha sonra 2024’te çatışmalarda öldüğü bildirildi.

CIA "AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL" DEDİ

CIA, ölümün ulusal güvenlikle ilgili olmadığını ve Gloss’un uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığını iddia etmişti.

Öte yandan Kremlin’in, Gloss’un ailesiyle ilgili bilgileri ölümünden önce bilmediği öne sürülüyor.

Trump ve Putin’in, gelecek cuma Alaska’da Ukrayna savaşının geleceğini görüşmek üzere bir araya gelmesi planlanıyor.