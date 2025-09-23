Rus ordusundan Kırım misillemesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ilhak edilen Kırım'daki Foros yerleşim birimine 21 Eylül'de saldırı düzenlediğ saldırıya misilleme yaptı.



Bunun bir "terör saldırısı" olduğu vurgulanan açıklamada, buna karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece Ukrayna'daki askeri unsurlara grup şeklinde saldırı düzenlediği belirtildi.



Açıklamada, "Saldırı esnasında Odessa bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin özel harekat kuvvetleri ve Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünün (GUR) 'Prizraki' (Hayaletler) birliklerine bağlı yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalar vuruldu." ifadesi kullanıldı.



Bakanlığın açıklamasında, Odessa bölgesindeki Şkolnıy askeri havaalanında insansız hava araçlarının (İHA) depoları, "Motor Sich" fabrikasındaki atölyelerin vurulduğu aktarıldı.



Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, Ukrayna ordusunun 21 Eylül'de Kırım'a İHA'larla düzenlediği saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını belirtmişti.