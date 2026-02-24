Rus ordusunu dünyaya bağlıyor. Telegram'ın kurucusuna ceza soruşturması

Rusya’da devlet kontrolündeki Rossiyskaya Gazeta gazetesinin haberine göre, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov hakkında “terör faaliyetlerini kolaylaştırma” suçlaması kapsamında bir ceza soruşturması yürütülüyor.

Bu gelişme, Moskova’nın Telegram üzerindeki baskısını artırdığı bir dönemde geldi.

Rus medyasında yer alan habere göre 2022'den bu yana Rusya'da Telegram kullanılarak 153 binden fazla suçun kayıtlara geçtiği belirtiliyor. Bunların yaklaşık 33 bini sabotaj, terörizm ve aşırılıkçılıkla bağlantılı. Haberde Rus makamların Telegram ekibine yasadışı içerikleri kaldırması için 150 binden fazla talep gönderdiğine dikkat çekildi.

TELEGRAM'A YAVAŞLATMA KARARI

Rusya’nın iletişim denetim kurumu, ülkede her gün 60 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan Telegram’ın ülke genelinde yavaşlatılacağını duyurmuştu.

Kararın ardından kullanıcılar, özellikle video ve görsel indirmelerde gecikmeler yaşandığını bildirdi. Uygulama genel işlevlerini sürdürse de trafik akışının yavaşladığı aktarıldı.

DUROV TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dubai merkezli teknoloji girişimcisi Pavel Durov ise nadir görülen bir açıklamayla Rusya’yı eleştirmişti. Durov, alınan önlemleri İran’ın geçmişte Telegram’a yönelik girişimlerine benzeterek, “Vatandaşların özgürlüğünü kısıtlamak asla doğru cevap değildir.” ifadelerini kullanmıştı.

Moskova’nın adımları, Kremlin’in “egemen internet” hedefiyle uyumlu görülüyor. Bu strateji, ülkenin çevrimiçi alanını Batı teknolojisinden ve yabancı etkiden daha bağımsız ve devlet kontrolüne daha açık hale getirmeyi amaçlıyor.

ORDU VE SAVAŞ YANLISI ÇEVRELERDEN TEPKİ

Telegram’a yönelik kısıtlamalar, Rusya içinde nadir görülen bir kamuoyu tepkisini de beraberinde getirdi. Özellikle savaş yanlısı blog yazarları ve cephedeki askerler, uygulamanın askeri koordinasyon açısından kritik önemde olduğunu savundu.

Sosyal medyada yayımlanan bazı videolarda askerler, düzenlemeyi eleştirerek yetkililere “Bize sordunuz mu?” diye seslendi. Bir asker Telegram’ı, birliklerle devlet kurumları arasındaki “tek zincir” olarak nitelendirdi.

MUHAREBE BİRİMLERİ TELEGRAM KULLANIYOR

Kremlin’e yakın bazı kanallar da kısıtlamaların insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma koordinasyonunu olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Telegram’ın aktif muharebe birimlerinde ve lojistik koordinasyonda yaygın biçimde kullanıldığı ifade edildi.

Peskov ise cephe hattındaki iletişimin herhangi bir mesajlaşma uygulaması üzerinden yürütüldüğünü düşünmenin “zor” olduğunu belirterek eleştirileri küçümsedi.

RUS ORDUSUNUN İLETİŞİM ALTYAPISI

Telegram’a yönelik baskı, Rusya ordusunun iletişim altyapısının tartışıldığı hassas bir dönemde geldi. Ukrayna, kısa süre önce Rus birliklerinin kullandığı Starlink terminallerinin devre dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Bazı savaş yanlısı yorumcular, Starlink’e ilişkin sorunların gündemde olduğu bir dönemde Telegram’ın yavaşlatılmasının “zamanlama açısından tartışmalı” olduğunu dile getirdi.

Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov da Telegram kanallarının yavaşlatılmasının, özellikle sınır bölgelerinde acil bilgilerin halka ulaştırılmasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.