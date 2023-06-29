Rus ordusunun 2 Ukraynalı generali öldürdüğü iddia edildi

2 GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ

Konaşenkov, "27 Haziran'da Donetsk Halk Cumhuriyeti Kramatorsk şehrindeki Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 56. Motorize Piyade Tugayı'nın geçici konuşlanma noktasına yapılan yüksek hassasiyetli saldırı sonucunda, kurmay toplantısına katılan 2 general, 50'ye yakın subay ve 20 civarında yabancı paralı asker ve askeri danışman öldürüldü." iddiasında bulundu.



Rus savunma sistemlerince HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin engellendiğini belirten Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 444 uçak, 240 helikopter, 4 bin 823 insansız hava aracı, 426 hava savunma füze sistemi, 10 bin 402 tank ve zırhlı araç, 1133 çok namlulu roketatar, 5 bin 269 obüs ve havan topu, 11 bin 276 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.