Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: İki yerleşim birimi daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Karlovka ve Preçistovka yerleşim birimlerini ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri tesislere saldırı düzenlediği ve hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: İki yerleşim birimi daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Donetsk bölgesinde Karlovka ve Preçistovka yerleşim birimlerini ele geçirdiği bildirildi. 

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün, Poltava’da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 179. Ortak Eğitim Merkezi’ne saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Bu merkezde, yabancı eğitmenlerin yönetiminde Ukrayna ordusunun tüm birliklerinden iletişim ve elektronik harp uzmanları, Rusya Federasyonu topraklarında sivil hedeflerin vurulmasına katılan insansız hava aracı operatörleri eğitiliyordu" ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamanın devamında, Donbas bölgesinde Rus ordusunun önemli mevzileri kontrol altına aldığı da aktarıldı.

Bakanlık şu ifadelere yer verdi: “Merkez askeri birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Karlovka yerleşim birimini, Doğu askeri birlikleri de başarılı eylemleri sonucunda Preçistovka yerleşim birimini kurtardı." 

Rus güçleri ayrıca bu sabah Ukrayna'nın Lviv kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda uçak ve füze elektronik sistemlerinin üretiminin ve onarımının yapıldığı askeri tesis hedef alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Rus ordusunun  saldırılarında dün Poltava şehrinde 51 kişinin, bugün Lviv'de 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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