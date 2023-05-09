Rus paralı askerler çekilmiyor

Ukrayna'ya göre, cephe hattında Wagner'in silah sıkıntısı bulunmuyor. Doğu Komutanlığı sözcüsü, son 24 saatte 489 topçu atışı yapıldığını açıkladı. "Bu mühimmat sıkıntısı mıdır?" diye sordu.



Zaporijya bölgesinde de sivil tahliyesi hız kazandı, uzun kuyruk oluşturdu. Nedeniyse, Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bölgeleri geri almak için başlatacağı karşı taarruz.



Rusya'nın sivillere yaptığı tahliye çağrısı özellikle Zaporijya Nükleer Santrali yakınındaki Enerhodar kentinde karşılık buldu. Birleşmiş Milletler de bölgede nükleer kaza riskine karşın uyardı.



Gece, başkent Kiev ve birçok kentte de patlama sesleri duyuldu. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, yaralıların olduğunu kaydetti.



Başkentte hava savunma sistemlerinin vurduğu insansız hava aracına ait parçaların yerleşim yerlerine düştü.



Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odesa da Rus füzelerinin hedefi oldu.