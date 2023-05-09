Rus paralı askerler çekilmiyor

Ukrayna'da Rusya için savaşan paralı asker grubu Wagner, Bahmut kentinden çekilmeyecek. Silah ve mühimmat sıkıntısı yaşayan Wagner için Moskova'dan destek sözü geldi. Zaporijya'da da halk yeni çatışma riskine karşın bölgeden ayrıldı. Binlerce araçlık kuyruk oldu. Gece Ukrayna'nın birçok kentinde de patlama sesleri duyuldu.

Rus paralı askerler çekilmiyor

Daha önce 'nın Bahmut kentinden çekileceğini duyuran Rus paralı asker grubu Wagner, 'dan ek mühimmat ve silah sözü aldığını duyurdu. Açıklamayı Wagner'in başkanı Yevgeni Prigojin yaptı.

Prigojin, verdikleri ağır kayıp ve yetersiz mühimmat nedeniyle geçen hafta Bahmut'tan çekilme kararı aldı. Wagner'e bağlı paralı askerlerin çekileceği mevziler Rus askerlere bırakılacaktı.

Paralı asker grubunun lideri, bu karardan geri döndü. Moskova'nın yeni silah ve mühimmat sözü verdiğini kaydetti.

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Ukrayna'ya göre, cephe hattında Wagner'in silah sıkıntısı bulunmuyor. Doğu Komutanlığı sözcüsü, son 24 saatte 489 topçu atışı yapıldığını açıkladı. "Bu mühimmat sıkıntısı mıdır?" diye sordu.

Zaporijya bölgesinde de sivil tahliyesi hız kazandı, uzun kuyruk oluşturdu. Nedeniyse, Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bölgeleri geri almak için başlatacağı karşı taarruz.

Rusya'nın sivillere yaptığı tahliye çağrısı özellikle Zaporijya Nükleer Santrali yakınındaki Enerhodar kentinde karşılık buldu. Birleşmiş Milletler de bölgede nükleer kaza riskine karşın uyardı.

Gece, başkent Kiev ve birçok kentte de patlama sesleri duyuldu. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, yaralıların olduğunu kaydetti.

Başkentte hava savunma sistemlerinin vurduğu insansız hava aracına ait parçaların yerleşim yerlerine düştü.

Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odesa da Rus füzelerinin hedefi oldu.

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