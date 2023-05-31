Rus petrol rafinerisine insansız hava aracı düştü

Rusya, ülkenin güneyindeki bir petrol rafinerisine insansız hava aracı düştüğünü duyurdu.

Rus petrol rafinerisine insansız hava aracı düştü
Fotoğraf: iStock

Rus devlet haber ajansı RIA'nın yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, çarşamba günü 'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki Ilsky  rafinerisine bir insansız hava aracı düştü.

Herhangi bir can kaybı veya altyapı hasarına yol açmadı.

Rus yetkililer daha önce Ukrayna'dan Azak Denizi'nin karşısında yer alan Ilsky rafinerisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

Salı günü Rusya, Ukrayna'yı Moskova'ya yönelik bir insansız hava aracı saldırı girişimi dalgasından sorumlu tuttu.

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