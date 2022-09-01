Rus petrol şirketi Lukoil'in Genel Müdürü Ravil Maganov pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Uzmanlar, olayın gerçekleştiği Moskova'daki Merkez Klinik Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Maganov'un cesedi adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Rus basını, soruşturma komitesinin uzmanlarına dayandırdığı haberlerde Maganov'un pencereden atlayarak intihar ettiği bilgisine yer verdi.

Rus petrol şirketi Lukoil'in genel müdürü pencereden düşerek öldü.

2 YIL ÖNCE GÖREVE BAŞLADI

Uzun süre Lukoil'e bağlı alt kuruluş olan Langepasneftegaz'da çeşitli görevlerde bulunan Ravil Maganov, 2020 yılında Lukoil Genel Müdürü Valery Grafier'in ölümünden sonra şirketin başına geçmişti.