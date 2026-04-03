Rus saflarında öldüler. Kuzey Kore'den 2 bin şehit asker için dev müze

Kuzey Kore, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşta hayatını kaybeden askerlerini bu ay düzenlenecek bir törenle toprağa vermeye hazırlanıyor. Devlet ajansı KCNA’nın aktardığına göre, törenin Nisan ortasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Pyongyang yönetimi ayrıca, hayatını kaybeden askerler için bir müze inşa ediyor. Projenin yüzde 97 oranında tamamlandığı belirtilirken, cenaze töreninin ardından müzenin de açılacağı bildirildi.

RUSYA'YA DESTEĞİN ACI BEDELİ

Kuzey Kore’nin, savaş kapsamında Rusya’ya binlerce asker ile birlikte füze ve mühimmat gönderdiği ifade ediliyor. Güney Kore ise yaklaşık 2 bin Kuzey Kore askerinin çatışmalarda hayatını kaybettiğini tahmin ediyor.

Uzmanlara göre Pyongyang, bu askeri destek karşılığında Moskova’dan finansal yardım, askeri teknoloji, gıda ve enerji temin ederek uluslararası yaptırımların etkisini hafifletmeye çalışıyor.

KİM JONG UN'DAN KAHRAMANLIK VURGUSU

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un anıt alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediği ve projeyi “yurtseverlik eğitimi için önemli bir merkez” olarak nitelendirdiği aktarıldı. Kim’in hayatını kaybeden askerlerin “büyük kahramanlık” sergilediğini vurguladığı belirtildi.

Pyongyang yönetimi daha önce de Ukrayna’daki savaşta asker konuşlandırdığını doğrulamış ve kayıplar yaşandığını kabul etmişti. Kim Jong Un’un çeşitli törenlerle hayatını kaybeden askerleri anmaya devam ettiği kaydedildi.