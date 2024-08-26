Rus saldırıları Kiev'de enerjiyi kesti, üç bölgede can kayıpları yaşandı

Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar bugün de devam ediyor.

Sınır hattında çatışmalar şiddetlenirken, Rusya Ukrayna'ya büyük çaplı bir hava saldırısı başlattı.



Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschk'in bildirdiğine göre, başkentin birçok bölgesindeki Rus hava saldırıları sonucunda enerji kesintileri yaşandı.

Klitschk bugün, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının ardından Kiev'in bazı bölgelerinde elektrik ve su kaynaklarının kesintiye uğradığını söyledi.

Ukrayna'nın en büyük özel enerji üreticisi DTEK, saldırıların ardından acil elektrik kesintileri başlattığını bildirdi.

Öte yandan Ukrayna'nın Lutsk, Dnipro ve Zaporijya bölgelerindeki yetkililerinin aktardığına göre Rus saldırılarında en az üç kişi hayatını kaybetti.



Yerel yetkililer, kuzeybatıdaki Lutsk kentinde patlamalar olduğunu bildirerek bir apartman bloğunun hasar gördüğünü ve olası kayıpları doğruladıklarını söyledi.



Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı da saldırı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X'te yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın batısında ve Polonya sınırına yakın bölgeleri de hedef alan saldırıyı başlatmasının ardından Polonya ve müttefik uçaklarının harekete geçirildiği bildirildi.



UKRAYNA SARATOV'U VURDU

Rus yetkililer ve haber ajansları, Rusya'nın Saratov bölgesel havaalanının, bugünkü Ukrayna saldırısı sonucunda koyduğu uçuş kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı.

Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısında evler hasar görürken, bir kadının da yaralandığı kaydedildi.

Bölge valisi Roman Basurgin Telegram'da yaptığı açıklamada, şehirdeki bir konut kompleksinin Rusya'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edilen İHA'lardan düşen enkaz nedeniyle hasar gördüğünü söyledi.



Basurgin, “Bir kadın ciddi durumda hastaneye kaldırıldı. Doktorlar onun yaşaması için mücadele ediyor” dedi.



Rusya Savunma Bakanlığ ise hava savunma sistemlerinin Ukrayna sınırından yaklaşık 900 kilometre uzaklıkta bulunan Saratov bölgesi üzerinde dokuz İHA'yı imha ettiğini açıkladı.