Rus saldırıları Ukrayna'da yangınlara yol açtı: Beş kişi yaralandı, evler ve araçlar hasar gördü

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını gece boyunca sürdürdü.
Kiev'li yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, Rus saldırılarının ülke genelinde yangınlara neden olduğunu ve en az beş kişinin yaralandığını söyledi.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın fırlattığı 44 insansız hava aracından (İHA) 27'sini düşürdüğünü ve kesin olmamakla birlikte sekiz tanesinin daha elektronik harp araçları tarafından düşürüldüğünü bildirdi.
Hava kuvvetleri, Rusya'nın saldırıda iki de füze kullandığını belirtti.
BEŞ İHA VE BİR FÜZE DÜŞÜRÜLDÜ
Rusya’nın Kuzeydoğu’sundaki Harkov bölgesinin valisi, bu sabah Liubotyn kasabasında bir füze saldırısının konutlara zarar verdiğini ve üç kişinin yaralandığını söyledi.
Dnipro bölge valisi Serhiy Lysak, hava kuvvetlerinin bölge üzerinde beş insansız hava aracı ve bir füze düşürdüğünü ifade etti.
Lysak, bu merkezi bölgede gece boyunca düzenlenen çeşitli saldırılarda iki kişinin yaralandığını, 12'den fazla evin hasar gördüğünü ve elektrik hatları ile gaz boru hatlarının etkilendiğini aktardı.
DÖRT KAMYON ALEV ALDI
Lviv bölge yetkilileri, drone enkazının bir sanayi bölgesine düştüğünü ve dört kamyonu ateşe verdiğini söyledi. 32 itfaiyeciden oluşan bir ekip yangını daha sonra söndürdü ve bölge valisi, saldırı sırasında yaralanan olmadığını bildirdi.
Vali, düşen drone enkazının neden olduğu bir başka yangının da hava kuvvetlerinin yedi drone düşürdüğü güneydeki Mykolaiv bölgesinde söndürüldüğünü söyledi.
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