Rus saldırıları Ukrayna'da yangınlara yol açtı: Beş kişi yaralandı, evler ve araçlar hasar gördü

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını gece boyunca sürdürdü.

Kiev'li yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, Rus saldırılarının ülke genelinde yangınlara neden olduğunu ve en az beş kişinin yaralandığını söyledi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın fırlattığı 44 insansız hava aracından (İHA) 27'sini düşürdüğünü ve kesin olmamakla birlikte sekiz tanesinin daha elektronik harp araçları tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Hava kuvvetleri, Rusya'nın saldırıda iki de füze kullandığını belirtti.