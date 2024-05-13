Rus saldırısı altındaki Harkov'un cephe komutanı değiştirildi

Rusya'nın ilerleyişinin devam ettiği Harkov'da, cephe hattından sorumlu Ukraynalı komutan değiştirildi.

Askeri komutanlıktan Nazar Voloşin, bugün yaptığı açıklamada, kuzeydoğu Harkov cephe hattından sorumlu Ukraynalı komutanın değiştirildiğini söyledi.

Voloşin, RBC-Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, Tuğgeneral Mikhailo Drapatyi'nin göreve atanması kararının 11 Mayıs'ta alındığını bildirdi. Voloşin, herhangi bir neden belirtmedi.

Rus birlikleri 10 Mayıs günü erken saatlerde bölge sınırında bir saldırı başlatmıştı.

Moskova, Harkov'daki altı bölgede kontrolün ele geçirildiğini açıklamıştı.

