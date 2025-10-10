Rus saldırısı söylentisi panik yarattı: Yüz binlerce kişi için tahliye planı

Rus insansız hava araçlarının (İHA) ve jetlerinin son dönemde NATO hava sahasına girmesi üzerine hız kazanan bu hazırlıklar, özellikle Rusya ve Belarus sınırına 40 kilometre mesafedeki bölgelerde yaşayan yüz binlerce kişinin olası bir askeri yığınak veya işgal durumunda tahliyesini öngörüyor.



"ÜÇ ÜLKEYİ BİR HAFTADA ELE GEÇİRME" SENARYOSU

Litvanya İtfaiye Teşkilatı Başkanı Renatas Pozela, ülkenin acil durum planı kapsamında yaklaşık 300 bin kişinin batıdaki Kaunas kentine geçici olarak yerleştirileceğini, gerekli erzakların ise şimdiden depolandığını açıkladı.

Pozela, “Baltık sınırlarında devasa bir ordu konuşlanabilir; amaç üç ülkeyi üç gün ila bir hafta içinde ele geçirmek olabilir” ifadelerini kullandı.

Reuters’a göre Estonya, özellikle Rusya sınırındaki Narva kentindeki sakinleri başta olmak üzere, Rusya saldırırsa nüfusunun yüzde 10’unu tahliye etmeyi planlıyor. Letonya’da ise 1,9 milyonluk nüfusun üçte birinin evlerini terk etmesi gerekebilir. Ancak şu anda hiçbir Baltık ülkesi vatandaşlarını ulusal sınırların dışına tahliye etmeyi planlamıyor.



"DRONE DUVARI" YOLDA

Rusya’ya ait bir İHA’nın parçalarının Letonya sahilinde bulunması ve Polonya hava sahasına yapılan “benzeri görülmemiş” ihlalin ardından, Baltık ülkeleri Finlandiya ve Polonya ile birlikte Avrupa’nın doğu sınırında bir “drone duvarı” kurma kararı aldı.