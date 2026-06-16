Rus savaş gemisi İngiltere bandıralı yata ateş açtı

Olay, Rus fırkateyni Amiral Grigorovich ile İngiltere bandıralı bir yat arasında, Wight Adası’nın yaklaşık 20 deniz mili (37 kilometre) güneyinde, İngiliz kara sularının hemen dışında meydana geldi.

İngiltere bandıralı yat, Rus gemisinin yaklaşık 450 metre mesafeden uyarı ateşi açtığını ileri sürdü. Olayda yaralanan olmadı, yatta hasar da bildirilmedi.

Londra ile Moskova arasında denizde yaşanan son gerilim, İngiliz komandolarının pazar günü Manş Denizi’nin aynı bölgesinde Rusya ’nın “gölge filosuna” ait olduğundan şüphelenilen bir gemiye müdahale ederek gemiye çıkmasının ardından geldi.

Aynı zamanda olay, G7 liderlerinin Fransa’nın doğusunda bir araya gelerek Rusya’ya Ukrayna’ya karşı dört yılı aşkın süredir devam eden savaşı sona erdirmesi için baskıyı artırma konusunda uzlaşmasıyla aynı güne denk geldi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin açıklamasında, “Manş Denizi’nde bir İngiliz gemisiyle temas kurma girişimlerinin ardından Grigorovich uyarı ateşi açtı. Bu ateşler gemiyi hedef almadı; olası bir çarpışmayı önleme girişimiydi.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, olayın “münferit” olduğunu ve İngiltere’nin hafta sonu bir Rus gemisine müdahalesiyle bağlantılı olmadığını savundu. İngiliz savunma kaynaklarına göre Rus fırkateyninin motor gücüyle manevra yapmak yerine sürüklendiği izlenimi verdiği, bunun da gemiyi daha “savunmasız” hissettirmiş olabileceği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise yatın dikkatini çekmek için “işaret fişekleri atıldığını ve sesli uyarı sinyalleri verildiğini” bildirdi. Moskova açıklamasında, “Bu önlemlere rağmen gemi tehlikeli yaklaşımını sürdürdü.” denildi. Bunun üzerine fırkateyn komutanının, geminin hafif silahlarıyla yatın bulunduğu yöne uyarı ateşi açılmasına karar verdiği ifade edildi.

‘GÖLGE FİLO’ GEMİSİNİN KAPTANI HAKİM KARŞISINDA

Pazar günkü müdahalede İngiliz komandoları, Rusya’nın “gölge filosunun” parçası olduğundan şüphelenilen ve yaptırım listesinde bulunan petrol tankeri Smyrtos’a çıktı. Operasyon, Kiev ve Londra tarafından Moskova’nın savaş mekanizmasına darbe olarak değerlendirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan görüntülere göre operasyon, İngiltere’nin güney kıyıları açıklarında gece saatlerinde gerçekleştirildi. Komandoların helikopterden halatla gemiye indiği görüldü.

İngiliz savcılar, pazartesi günü Smyrtos’un Hint kaptanı Ajay Pant hakkında, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı işgalinin ardından uygulanan İngiliz yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

38 yaşındaki Pant, salı günü Bournemouth polis merkezinden video bağlantısıyla Southampton Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki ön duruşmaya katıldı. Duruşmada yalnızca adını, doğum tarihini ve Hindistan’daki adresini doğruladı. Suçlamalarla ilgili savunma beyanında bulunmadı.

Pant’ın avukatı dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Kaptanın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, savunma ve yargılama hazırlık duruşmasının 16 Temmuz’da Bournemouth Crown Court’ta yapılacağı bildirildi.