Rus savaş uçağı İsveç hava sahasına girdi

İsveç ordusu, bir Rus SU-24 bombardıman uçağının Baltık Denizi'ndeki stratejik Gotland adası yakınlarında İsveç hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Ordudan bugün yapılan açıklamada, Rus uçağının, İsveç'in iki JAS-39 savaş uçağını havalandırmasının ardından bölgeden ayrıldığı bildirildi.



Açıklamada, "Cuma günü öğleden sonra bir Rus SU-24 savaş uçağı Gotland'ın güney ucunun doğusunda İsveç hava sahasını ihlal etti. İsveç silahlı kuvvetleri, İsveç hava muharebe komutanlığının Rus uçağını sözlü bir çağrı ile uyardığını belirtti. Bu uyarı dikkate alınmayınca ve uçak rotasından sapmayınca, iki JAS-39 Gripen tarafından İsveç hava sahasından çıkarıldı" denildi.



Ordu, ihlalin "kısa süreli" olduğunu belirtti.



İsveç Hava Kuvvetleri Komutanı Jonas Wikman, "Rusya'nın eylemleri kabul edilemez ve toprak bütünlüğümüze saygı gösterilmediğini ortaya koyuyor" diye konuştu.

Gotland, Rusya'nın Kaliningrad eksklavından 350 kilometreden daha az bir mesafede yer alıyor.



İsveç askeri doktrinine göre Gotland'ı kontrol eden Baltık Denizi'ndeki hava ve deniz hareketlerini geniş ölçüde kontrol edebilir.