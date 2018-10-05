Son dakika haberi! Rus TASS haber ajansı, resmi yetkililere dayandırarak Moskova yakınlarında MİG-29 model askeri uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu.

Düşen uçaktaki her iki pilotun fırlatma sistemi sayesinde kurtulduğu belirtildi.

Sovyetler Birliği döneminde üretilmeye başlanan MİG-29, üstün manevra yetenekleri ile tanınıyor.

Rus hava kuvvetlerinin ana avcı gücünü oluşturan MiG-29 uçakları 6 adet nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip.

Uçağın pilot fırlatma koltuğu yere 200 metre mesafede bile çalışıyor.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...