Son dakika haberi! Rus TASS haber ajansı, resmi yetkililere dayandırarak Moskova yakınlarında MİG-29 model askeri uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu.
Düşen uçaktaki her iki pilotun fırlatma sistemi sayesinde kurtulduğu belirtildi.
Sovyetler Birliği döneminde üretilmeye başlanan MİG-29, üstün manevra yetenekleri ile tanınıyor.
Rus hava kuvvetlerinin ana avcı gücünü oluşturan MiG-29 uçakları 6 adet nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip.
Uçağın pilot fırlatma koltuğu yere 200 metre mesafede bile çalışıyor.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...