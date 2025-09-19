Rus savaş uçakları Estonya hava sahasını ihlal etti

Reuters'a konuşan Avrupa Birliği'nden (AB) ve NATO'dan kaynaklar, Rus savaş uçaklarının bugün Estonya hava sahasını ihlal ettiğini belirtti.



Estonya hükümetinden yapılan açıklamada, 3 Rus MİG-31 savaş uçağının, izinsiz ülke sahasına girdiğini ve 12 dakika boyunca kaldığını açıkladı.



Estonya'nın talebi üzerine NATO hafta başında Rus ihlalini görüşmek üzere toplanma kararı aldı.



HART: NATO DERHAL YANIT VERDİ

NATO Sözcüsü Allison Hart, Rusya'nın Estonya'nın hava sahasını ihlaliyle ilgili açıklama yaptı.

Hart, "Rus jetleri bugün erken saatlerde Estonya hava sahasını ihlal etti. NATO derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurdu." ifadelerini kullandı.



Sözcü, bu olayın "Rusların pervasız davranışlarının" ve NATO'nun karşılık verme yeteneğinin bir başka örneği olduğuna işaret etti.

"TEHLİKELİ BİR PROVOKASYON"



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ise bunu "son derece tehlikeli bir provokasyon" olarak niteledi.



"Bu, AB hava sahasının son günlerde üçüncü kez ihlal edilmesi ve bölgedeki gerginliğin daha da tırmanmasına neden oluyor." ifadesini kullanan Kallas, AB'nin Estonya ile tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.



Kallas, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Batı'nın kararlılığını sınıyor. Zayıflık göstermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



POLONYA VE ROMANYA HAVA SAHASI DA İHLAL EDİLMİŞTİ



Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini bildirmiş, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.

