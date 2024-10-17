Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı: Ölü sayısı 10'a, yaralı sayısı 32'ye yükseldi

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, dün yerel saatle 17.00 sularında Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nden kalkan 3 Rus savaş uçağı, İdlib'e 4 hava saldırısı düzenledi.



Suriye Sivil Savunmasından (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Ainşib köyündeki marangoz atölyesine düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yaralıların sayısı da 32'ye çıktı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.



Rusya, son 4 günde İdlib'de 27 noktaya hava saldırıları düzenlemişti.



İDLİB'DEKİ DURUM



Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.



Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.



Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.



2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.