Rus şirketten, F-15 ve F-16 savaş uçağı düşürüne para ödülü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna'daki çatışmalarda imha edilen bazı Leopard ve Abrams tankları için para ödülleri veren şirket yeni teşvikler sunmaya başladı.

Para ödüllerini dağıtan FORES şirketi aynı uygulamayı savaş uçakları için de uygulayacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre F-15 ve F-16 savaş uçaklarının imhası için de teşvik verilecek.

İlk imha edilenler için ödül 15 milyon ruble olacak. Bu da uçakları imha edenlerin yaklaşık 170 bin doları cebine koyması demek oluyor.

ABD, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının tedarik edilmeye çalışıldığını duyurmuştu.