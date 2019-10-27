Rus takviye zırhlı araçlar Suriye'ye ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı'nca Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat gereği güvenli bölgede devriye görevi yapmak üzere onlarca takviye zırhlı aracın Suriye'ye ulaştığı belirtildi.

rusya takviye zırhlı araç suriye271019.jpg
rusya takviye zırhlı araç suriye271019.jpg

Anadolu Ajansı 27.10.2019 - 14:35

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye görevi için gönderilen onlarca zırhlı aracın, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'ne ulaştığı ifade edildi.

Araçların, terör örgütü YPG/PKK unsurları ve silahlarının, Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yardım edecek Rus askeri polisine ulaştırılacağı ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, daha önce yaklaşık 300 Rus askeri polisinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığını bildirmişti.

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