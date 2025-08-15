Rus tehdidine karşı eğitilen Amerikan pilotları Putin'i koruyacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 yıl aradan sonra ilk kez ABD’ye gitmeye hazırlanıyor.

Sadece iki hafta önce Rus uçaklarını önleyen Amerikan savaş jetleri bu kez Rus lidere ABD topraklarına kadar eşlik edecek.

"İLGİNÇ BİR İRONİ"

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden eski bir Tümgeneral olan Scott Clancy, Newsweek’e yaptığı açıklamada, “Kuzey Amerika’yı, Rusya’nın bu yıl üç kez yaptığı gibi askeri ihlallerden korumak için kullanılan hava savunma sistemi, bu kez Rusya Devlet Başkanı’nı koruyacak. Bu ilginç bir ironi” dedi.

HAFTALAR ÖNCE RUS JETLERİNE MÜDAHALE ETTİLER

ABD-Kanada ortak askeri yapısı Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), kıtanın hava güvenliğini sağlıyor.

ABD açısından bu görev, ana kara dışında Alaska’yı da kapsıyor. NORAD savaş uçakları, 22 Temmuz’da Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde (ADIZ) Rus Tu-95 bombardıman uçakları ve Su-35 savaş jetlerini önlemişti.

ZİRVE İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Putin’in cuma günü Alaska’da Başkan Donald Trump ile görüşmesi sırasında olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak.

Eski NORAD Alaska Bölgesi Komutan Yardımcısı Clancy, zirvenin ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından “özel güvenlik protokolü” kapsamında değerlendirileceğini söyledi.

Kurallara aykırı hareket eden uçakların tespitinde NORAD’ın radar, uydu ve savaş uçaklarından oluşan “katmanlı savunma ağı” devreye girecek. Şüpheli hava araçları önlenecek ve gerekli durumlarda savaş uçaklarıyla müdahale edilecek.

RUS ASKERİ UÇAKLARI DEVREDE OLACAK MI?

Putin’in Alaska’ya Rus askeri eskortu olmadan gelmesi bekleniyor. Ancak Clancy, gerekirse ABD ve Rus savaş uçaklarının koordineli şekilde Rus liderin uçağına eşlik edebileceğini de belirtti.

Putin’in güvenliği, ABD Gizli Servisi’nin sorumluluğunda olacak. Gizli Servis, yalnızca ABD Başkanı’nı değil, ülkeyi ziyaret eden yabancı liderleri de koruyor. Putin’in kendi güvenlik ekibi de hazır bulunacak.

ABD Gizli Servisi, “Başkan’ın güvenliği en yüksek önceliğimizdir” diyerek operasyon yöntemleri hakkında bilgi vermedi.

ABD'NİN EN RUSYA'YA EN YAKIN HATTI: ALASKA



Bering Boğazı’nda Rusya’ya yalnızca 3 kilometre uzaklıktaki Alaska, ABD’nin Rusya karşısındaki en ileri hattı. Eyalette, dünyanın en yoğun 5. nesil savaş uçağı filosu bulunuyor.



Anchorage’taki JBER üssünde F-22 Raptorlar, Fairbanks’te ise F-35’ler konuşlu. Ayrıca E-3 AWACS keşif uçakları ve uzun menzilli tankerler, bu üslerden görev yapıyor.



NORAD, yalnızca Rusya değil Çin kaynaklı tehditlere karşı da bölgede devriye uçuşları gerçekleştiriyor.



Geçen yıl Çin’e ait H-6 bombardıman uçakları, Rus Tu-95’lerle birlikte Alaska'ya yakın uçmuş, F-16, F-35 ve Kanada CF-18’ler havalanmıştı.