İngiliz gazetesi The Mirror'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve hükümetini nükleer savaşla tehdit etti.



Rusya'nın Ukrayna'daki müdahalesi konusunda hevesli bir yorumcu olan Vladimir Solovyov, Batı medyası ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yardımına yanıt olarak korkunç bir uyarıda bulundu.

"DOĞRUDAN SAVAŞ AÇTILAR"



Solovyov, kendi programında, İngiltere ve ABD'nin "doğrudan Rusya'ya savaş açtığını" ileri sürdü.



Batı'ya doğrudan bir tehditte bulunarak, dünya liderlerini, cephedeki askerlerle aynı şekilde "sonuçlarını hissedecekleri" konusunda uyardı.



İngiltere, Fransa, Almanya ve Baltık ülkelerine yönelik korkunç bir tehditte bulunan Solovyov, "Kaderiniz üzücü olacak. Bütün bu bağırışlarınız size fayda vermeyecek." diye konuştu.

"KESİNLİKLE YOK OLACAKLAR"

Russian Media Monitor tarafından çevrilen bazı görüntülerde İngiliz halkının hedef alındığı doğrulanarak, "Kesinlikle yok olacaklar. Hepsini öldüreceğiz." ifadelerine yer verildi.



Devam eden saldırılar arasında Rusya, Ukrayna kent merkezlerini ve sivil tesisleri hedef almaya devam ediyor. Pazar günü Sumi'ye düzenlenen yıkıcı füze saldırısında 35 kişi öldü, 117 kişi yaralandı.