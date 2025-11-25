"Rus Temel Reis" kollarını kaybetmek üzere

TOKSİK MADDE ÇIKARILMAZSA ÖLÜM RİSKİ VAR

Tereshin, 2017’de kimyasal enjekte etmeye başlamış, devasa kol kasları sayesinde nedeniyle dünya basınında geniş yer bulmuştu. 2019’da da zarar gören dokuların bir kısmı çıkarılmıştı.

Son enfeksiyon ise o kadar ilerledi ki yaraların artık iyileşmediği ifade ediliyor. Tereshin daha önce yaptığı hatadan söz ederek “aptallık ettim” demiş, doktorlar da toksik madde çıkarılmazsa ölüm riski olduğunu söylemişti.