Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ilçesindeki pazar yerine düzenlediği hava saldırılarında, ilk belirlemelere göre 1'i sivil savunma çalışanı 25 sivil yaşamını yitirdi.



Rejim ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Marratinnuman ilçesine, Bıdama beldesi, Kenbbine ve Tel Menniş köyüne hava saldırısı düzenledi.



Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf'un AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Marrattinnuman ilçesindeki bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemere göre, aralarında 1 Sivil Savunma gönüllüsünün de olduğu toplam 25 sivil yaşamını yitirdi, onlarca sivil yaralandı.



Söz konusu ilçede Sivil Savunmanın arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Son 24 saatte İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşkelere düzenlenen hava saldırılarında 34 sivil öldü.



Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevi de Marratinnuman ilçesine yapılan saldırıların Rusya'ya ait savaş uçaklarınca düzenlendiğini bildirdi.

