Rus uzman ve aktivistler seçimleri değerlendirdi: Putin'i sorumlu tutmuyorlar

SORUMLULUĞU PUTİN'E YÜKLEMİYORLAR



rotestoların ve ardından gelen baskıların merkez üssü olan Baymak bölgesindeki bir köyden ismini vermeyen genç bir kadın, şunları söyledi: "Buradaki çoğu insan, tutuklamaları federal hükümetle değil, bölgesel hükümetle ilişkilendiriyor. Bunu Putin'in eylemleri olarak görmüyorlar çünkü onu seviyor ve destekliyorlar."



Ancak Putin'in de onlar tarafından çok uzak, ulaşılamaz biri olarak görüldüğünü söyleyen kadın, "Bu yüzden bunun kendileri için hiçbir anlamı olmayan başka birinin seçimi olduğunu düşünüyorlar. Buradaki insanların bunun üç günlük bir oylama olduğunu bildiklerinden bile emin değilim" diye ekledi.



İnsan hakları izleme örgütü OVD-Info'ya göre, hapisteki Başkurt aktivist Fayil Alsynov'a destek mitinglerinin ardından, ülke genelinde yüzlerce kişi tutuklandı ve en az 56 kişi hakkında cezai kovuşturma başlatıldı.



Pek çok bölge sakininin barışçıl protestoculara yönelik zulmün sorumluluğunu yalnızca yerel başkan Radiy Habirov'a yüklediği bildirildi.



Tutuklananların ailelerinin, Putin'e, müdahale etmesi ve "hukuksuz bir şekilde gözaltına alınanlara yardım etmesi" çağrısında bulunan çok sayıda ses kaydı yaptığı kaydedildi.



Putin Rusları "vatanseverlik" göstergesi olarak oy kullanmaya çağırdı Haberi Görüntüle "TUTUMLARIN NASIL DEĞİŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"



Putin'in lehine görünen bu duruma rağmen Başkurdistan'da bu hafta seçmen davranışlarında küçük ama önemli değişimler görülebileceğini aktaran The Moscow Times, bir siyaset uzmanının şu görüşlerine yer verdi:



"Eskiden uzmanlar arasında, Rus olmayanların rejime ortalamanın üzerinde destek verdiği yönünde bir görüş vardı. Ancak bu artık böyle olmayacak. 2018'deki son seçimde etnik Başkurtlar seçmen davranışlarını değiştirdi, özellikle Putin'e destek düzeyleri azaldı. Bu seçim, olumsuz bir etki yaratan dil reformunun hemen ardından gerçekleşti."



Uzman, şunu ekledi: "Ancak dil reformundan farklı olarak, (protesto sonrası yerel baskılar) ile Putin'in politikaları arasında doğrudan bir paralellik kurmak çok daha zor."



Sibirya'daki Tyva cumhuriyetinden savaş ve sömürgecilik karşıtı bir hareket olan Yeni Tuva'dan Sholbaana Kuular ise "Halkların savaşa, Putin'e ve Şoygu'ya (savunma bakanı) karşı tutumlarının nasıl değiştiğini görüyoruz" diye konuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin