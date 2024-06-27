Rus vatandaşlığı alan 10 bin göçmen Ukrayna savaşına gönderildi

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rus vatandaşlığı alan 10 bin göçmenin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyona" gönderildiğini açıkladı.



Bastrıkin bugün, 12. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda katıldığı oturumda, Rusya'daki göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Ülkesinin göçmenlerle ilgili siyasetinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Bastrıkin, iç kaynaklarla siyasi, ekonomik, ulusal ve diğer sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.



Rus vatandaşlığı alan 30 bin göçmeni askerliğe kaydettikleri bilgisini paylaşan Bastrıkin, "Bunlardan 10 bin göçmen, özel askeri operasyona gönderildi" dedi.

Ayrıca yılın ilk dört ayında başkent Moskova, Moskova bölgesi ve St. Petersburg kentine 3 milyon göçmenin gittiğini ifade etti.

BATI'YA AİT SAVAŞ UÇAKLARI TESİSLERİNE SALDIRI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna’da Batılı ülkelere ait savaş uçaklarının konuşlandırılacağı havalimanı altyapılarının ve tesislerin vurulduğunu bildirdi.



Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgiye yer verildi.



Açıklamada, “Saldırıda, denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli ve uzun menzilli füzelerin yanı sıra Kinjal aerobalistik hipersonik füze ve İHA’lar kullanıldı” denildi ve hedeflenen tüm tesislerin vurulduğu belirtildi.

