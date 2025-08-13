Rus ve İtalyan jetleri ilk kez karşı karşıya geldi

NATO’nun Hava Polisliği görevi kapsamında 13 Ağustos’ta Estonya’daki Ämari Hava Üssünden havalanan, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-35 Lightning II savaş uçağı, İttifak hava sahasına yakın bölgede uçan Rus uçaklarını engelledi. Bu, İtalyan beşinci nesil savaş uçaklarının Baltık bölgesinde ilk kez böyle bir görevde kullanılması oldu.



NATO’ya göre, uçuş planı ve aktif transponderleri olmadan uçan Rus uçaklarının bu tür faaliyetleri genellikle keşif ve NATO’nun tepki süresini ölçmeye yönelik oluyor. O gün önlenen uçaklar, Sukhoi Su-24 (alçak irtifa taarruz ve hassas vurucu uçak) ve Sukhoi Su-27 (uzun menzilli hava üstünlük avcı uçağı) idi.

İtalyan F-35’leri, 32. Filo’ya bağlı olarak NATO’nun Hızlı Tepki (Quick Reaction Alert) ağına gelişmiş gizlilik (stealth), radar ve sensör kabiliyetleri kazandırıyor. Bu sayede olası tehditler daha erken tespit edilip takip edilebiliyor. Görev, hem taktik avantaj hem de Rus hava faaliyetleri hakkında istihbarat sağladı.

RUS UÇUŞLARI ARTIYOR

Baltık bölgesindeki bu hareketlilik, son dönemde Rus askeri uçuşlarının arttığını gösteriyor. Daha önce, 22 Temmuz 2025’te, NORAD Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde Rusya’ya ait Tu-95MS stratejik bombardıman uçaklarını ve onları eskortlayan Su-35S ile Su-30SM savaş uçaklarını önlemişti. ABD F-35 ve F-16’ları 15 saat süren bu uçuşu uluslararası hava sahasında takip etmişti.